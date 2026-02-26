news_header_top
Происшествия 26 февраля 2026 16:31

Главу села Набережные Моркваши уволили по утрате доверия

Главу села Набережные Моркваши Верхнеуслонского района РТ Ильнура Гаязова уволили по утрате доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокурорская проверка установила, что супруга Гаязова нарушила установленный законом запрет и владела финансовыми инструментами 27 иностранных компаний. В 2024 году общий оборот по этим акциям составил 24 млн рублей.

Главе поселения объявили предупреждение, но само нарушение является основанием для увольнения, поэтому прокуратура подала иск. Суд требования удовлетворил, решение пока не вступило в силу.

