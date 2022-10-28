Главу районного подразделения Госстройнадзора РТ задержали по подозрению во взятке

Сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Нижнекамске задержали с поличным руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства инспекции Госстройнадзора РТ. Его подозревают в получении взятки.

Как установили полицейские, в октябре 2022 года сотрудники этого районного подразделения инспекции во время проверки требований проектной документации объекта капитального строительства – молочно-товарной фермы в Алексеевском районе – выявили множество нарушений.

После этого руководитель подразделения предложил представителю субподрядной организации, которая выполняла работы на ферме, несмотря на все выявленные нарушения, выдать положительное заключение о результатах проверки за взятку в 250 тысяч рублей.

Представитель организации сообщил об этом в полицию, все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 26 октября после получения денег начальника подразделения задержали в его служебном кабинете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: СУ СК России по РТ

Свою причастность к преступлению он признал. В скором времени его заключат под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.