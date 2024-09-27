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Главу проекта «Сибирской навигационной компании» арестовали по делу о мошенничестве
Руководителя проекта «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского арестовали по уголовному делу о мошенничестве, сообщает СК РФ.
По версии следствия, в 2022 году Владислав Пыльский совместно с соучастниками поставил в войска ВС РФ продукцию военного назначения, которая «не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика». Причиненный ущерб оценивается в 164 млн руб.
Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На счета компании наложен арест.
«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», – добавили в Информационном центре СК России.
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