Главу проекта «Сибирской навигационной компании» арестовали по делу о мошенничестве

Руководителя проекта «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского арестовали по уголовному делу о мошенничестве, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в 2022 году Владислав Пыльский совместно с соучастниками поставил в войска ВС РФ продукцию военного назначения, которая «не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика». Причиненный ущерб оценивается в 164 млн руб.

Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На счета компании наложен арест.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», – добавили в Информационном центре СК России.