Главу отдела исполкома Мамадыша будут судить за посредничество в даче взятки на 150 тыс.

Против 33-летнего начальника общего отдела Исполнительного комитета Мамадышского района возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По верссии следователей, мужчина, узнав, что две его знакомые как малоимущие встали в очередь на получение 327 тыс. рублей по программе социальной адаптации, предложил им передать должностным лицам исполкома района 147 тыс. рублей за содействие в получении помощи.

Он пояснил, что если не передать взятку, они могут вообще ничего не получить, либо получат деньги в меньшем объеме.

В феврале 2023 года одной из женщин был заключен социальный контракт с отделом соцзащиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Мамадышском районе.

После получения на счет социальной помощи она в тот же день передала подозреваемому требуемую сумму.

Деятельность злоумышленника удалось пресечь в процессе операции, проведенноей вместе с УЭБиПК МВД по РТ.