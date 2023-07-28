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Главу отдела исполкома Мамадыша будут судить за посредничество в даче взятки на 150 тыс.
Против 33-летнего начальника общего отдела Исполнительного комитета Мамадышского района возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
По верссии следователей, мужчина, узнав, что две его знакомые как малоимущие встали в очередь на получение 327 тыс. рублей по программе социальной адаптации, предложил им передать должностным лицам исполкома района 147 тыс. рублей за содействие в получении помощи.
Он пояснил, что если не передать взятку, они могут вообще ничего не получить, либо получат деньги в меньшем объеме.
В феврале 2023 года одной из женщин был заключен социальный контракт с отделом соцзащиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Мамадышском районе.
После получения на счет социальной помощи она в тот же день передала подозреваемому требуемую сумму.
Деятельность злоумышленника удалось пресечь в процессе операции, проведенноей вместе с УЭБиПК МВД по РТ.
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