Главу одного из цехов Казанского порохового завода осудили на 8 лет за взятку

Вахитовский суд Казани вынес приговор главе одного из цехов Казанского порохового завода.

Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по РТ, его осудили за взятку, полученную за оформление документов с недостоверной информацией о выполнении работ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 5,5 млн рублей. Ему также запретили восемь лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Как стало известно «Татар-информу», взяткодателя осудили на четыре года.