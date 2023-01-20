Главу одного из центров занятости в Казани обвиняют в трудоустройстве мертвых душ

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года 56-летний казанец, будучи директором ГКУ «Центр занятости населения Приволжского района», сговорившись со знакомым гендиректором ООО «Федеральная почтовая служба» и ООО «Счастливый берег», фиктивно трудоустроил более 100 безработных граждан в эти организации по программе снижения напряженности на рынке труда.

После этого руководитель центра занятости подписал поддельные документы для перечисления денег на счета этих организаций. В результате им двоим удалось присвоить 2,5 миллиона рублей бюджетных средств.

Кроме того, как выяснилось, глава центра занятости Приволжского района аналогичным образом похитил еще более 122 тысяч рублей по договору с ГКУ «Центр занятости населения г. Казани» при трудоустройстве 16 безработных.

На главу центра занятости и его знакомого гендиректора двух организаций возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Причиненный ущерб они возместили в полном объеме. В скором времени материалы дела направят в Вахитовский районный суд Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.