Главу общества инвалидов из Челнов осудили за присвоение зарплат сотрудников

В Набережных Челнах осудили руководителя общества инвалидов ООО «Агроэко», сообщают в городском суде Автограда.

Как было установлено, деньги сотрудникам не выплачивались с июня 2019 по февраль 2020 года. При этом, глава компании себе начислял заработную плату.

Из материалов дела известно, что деньги у компании имелись, но шли они не на выплату зарплаты, а на хозяйственную деятельность предприятия, тем самым имитируя перед контрагентами стабильность и рентабельность фирмы. Директор считал, что данные траты важнее выплаты денег работникам.

Своей вины мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

