Мухаметшин вручил главе Мосгордумы медаль «100-летие образования ТАССР»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил главе Московской городской думы Алексею Шапошникову медаль «100-летие образования ТАССР» и поздравил с его с юбилеем. Награждение прошло во время церемонии открытия Сабантуя в столице.

«Хочу поблагодарить руководство Москвы в лице главы Мосгордумы Алексея Шапошникова, в лице мэра Москвы Сергея Собянина. Спасибо, что вы понимаете, как важно проведение такого крупного праздника, как татаро-башкирский Сабантуй. Проводя такие мероприятия, мы укрепляем и наш регион, и страну в целом», — сказал глава татарстанского парламента.

Шапошников был награжден по указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Общегородской Сабантуй в Москве традиционно проходит в музее-заповеднике Коломенское. Участие в празднике принимают не только татары и башкиры, но и москвичи, гости столицы и представители стран дальнего зарубежья. Среди гостей – видные татарские деятели, ученые и артисты.