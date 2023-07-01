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Мухаметшин вручил главе Мосгордумы медаль «100-летие образования ТАССР»
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил главе Московской городской думы Алексею Шапошникову медаль «100-летие образования ТАССР» и поздравил с его с юбилеем. Награждение прошло во время церемонии открытия Сабантуя в столице.
«Хочу поблагодарить руководство Москвы в лице главы Мосгордумы Алексея Шапошникова, в лице мэра Москвы Сергея Собянина. Спасибо, что вы понимаете, как важно проведение такого крупного праздника, как татаро-башкирский Сабантуй. Проводя такие мероприятия, мы укрепляем и наш регион, и страну в целом», — сказал глава татарстанского парламента.
Шапошников был награжден по указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Общегородской Сабантуй в Москве традиционно проходит в музее-заповеднике Коломенское. Участие в празднике принимают не только татары и башкиры, но и москвичи, гости столицы и представители стран дальнего зарубежья. Среди гостей – видные татарские деятели, ученые и артисты.
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