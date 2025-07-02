news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 июля 2025 12:00

Главу Минстроя Алтая привлекли к ответственности за долг перед «ЮВТ Аэро»

Читайте нас в
Телеграм

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай вынесли предупреждение из-за долга перед татарстанской авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что Министерство строительства и ЖКХ Республики Алтай не выплатило авиакомпании «ЮВТ Аэро» более 350 тысяч рублей для возмещения затрат на внутренние региональные рейсы.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.

Главу Минстроя региона привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение условий предоставления субсидий» и вынесли предупреждение.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025