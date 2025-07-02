Главу Минстроя Алтая привлекли к ответственности за долг перед «ЮВТ Аэро»

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай вынесли предупреждение из-за долга перед татарстанской авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что Министерство строительства и ЖКХ Республики Алтай не выплатило авиакомпании «ЮВТ Аэро» более 350 тысяч рублей для возмещения затрат на внутренние региональные рейсы.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.

Главу Минстроя региона привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение условий предоставления субсидий» и вынесли предупреждение.