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Главу компании в Татарстане оштрафовали за незаконную работу земснаряда на Каме
Директора компании «Сапропель-Алабуга» в Татарстане оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную работу земснаряда.
В августе инспекторы Закамского управления обнаружили земснаряд, который проводил незаконные работы в акватории Камы.
Экологи рассчитали ущерб, который был нанесён недрам, он составил более 1,6 млн рублей.
Однако компания не компенсировала ущерб вовремя, поэтому сейчас инспекторы готовят иск в суд.
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