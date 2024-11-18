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Происшествия 18 ноября 2024 12:33

Главу компании в Татарстане оштрафовали за незаконную работу земснаряда на Каме

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Директора компании «Сапропель-Алабуга» в Татарстане оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную работу земснаряда.

В августе инспекторы Закамского управления обнаружили земснаряд, который проводил незаконные работы в акватории Камы.

Экологи рассчитали ущерб, который был нанесён недрам, он составил более 1,6 млн рублей.

Однако компания не компенсировала ущерб вовремя, поэтому сейчас инспекторы готовят иск в суд.

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