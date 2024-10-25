Главу компании «Роснано» обвиняют в хищении 13 миллиардов рублей

Главу компании «Пластик Лоджик» (дочерняя фирма «Роснано») Бориса Галкина обвиняют в хищении 13 миллиардов рублей, выделенных компании на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

Он был арестован в конце августа Мещанским судом Москвы.

По версии следствия, компания под руководством Галкина не создавала инновационное производство, а выделенные деньги выводились за рубеж.

С 2020 года Галкин скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году при въезде в Россию был задержан полицейскими.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.