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Происшествия 25 октября 2024 14:49

Главу компании «Роснано» обвиняют в хищении 13 миллиардов рублей

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Главу компании «Пластик Лоджик» (дочерняя фирма «Роснано») Бориса Галкина обвиняют в хищении 13 миллиардов рублей, выделенных компании на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

Он был арестован в конце августа Мещанским судом Москвы.

По версии следствия, компания под руководством Галкина не создавала инновационное производство, а выделенные деньги выводились за рубеж.

С 2020 года Галкин скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году при въезде в Россию был задержан полицейскими.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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