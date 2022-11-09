Главу клининговой компании из РТ будут судить за долги по зарплате

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней директора клининговой фирмы. Ее обвиняют в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с января по март этого года руководитель фирмы не платила 29 сотрудникам зарплату. Долг по оплате труда составил чуть меньше 600 тыс. рублей.

Причастность к совершению преступления женщина полностью признала и частично возместила причиненный ущерб на сумму более 165 тыс. рублей. На имущество женщины наложен арест.