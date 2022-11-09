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Ру Тат
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Происшествия
9 ноября 2022  13:37
Полина Шевчук

Главу клининговой компании из РТ будут судить за долги по зарплате

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В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней директора клининговой фирмы. Ее обвиняют в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с января по март этого года руководитель фирмы не платила 29 сотрудникам зарплату. Долг по оплате труда составил чуть меньше 600 тыс. рублей.

Причастность к совершению преступления женщина полностью признала и частично возместила причиненный ущерб на сумму более 165 тыс. рублей. На имущество женщины наложен арест. 

#долги по зарплате #следком рт
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