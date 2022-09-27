Главу казанской транспортной фирмы отправили в колонию за уклонение от налогов на 80 млн

Как установило следствие, в 2015-2017 годах гендиректор ООО «КазаньТрансЭкспедиция» вносил ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 37 контрагентами. Тем самым он уклонился от налогов на сумму более 80 миллионов рублей.

На 46-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье за уклонение от налогов в особо крупном размере. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

Во время расследования дела для возмещения ущерба следствие арестовало имущество компании на сумму в 120 миллионов рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.