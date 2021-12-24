Главу казанской типографии «Тафлекс» судят за умышленное банкротство и отмывание 56 млн

Приволжский суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении владельца типографии «Тафлекс» Андрея Герасимова. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве компании и легализации выведенного из нее имущества.

Отметим, что дело стартует уже не в первый раз. Ранее его рассматривал Кировский суд Казани и даже вынес бизнесмену обвинительный приговор. Однако сторона защиты обжаловала его, и Верховный суд республики отменил решение предыдущей инстанции.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня рассмотрение дела стартовало заново, и сторона гособвинения зачитала текст обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2014-2015 годах директор и единственный акционер ЗАО «Тафлекс» Герасимов продал организации своего хорошего знакомого 7 единиц типографского оборудования. Обвинение уверено, что договор купли-продажи был фиктивным, и деньги на счет компании так и не поступили.

«Безвозмездное отчуждение имущества лишило "Тафлекс" возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов», – зачитал прокурор.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Оказалось, что типография задолжала московской компании «АМ Материалс» более 53 млн за поставку типографских красок и материалов для производства самоклеящихся этикеток. Кроме того «Татфлекс» не смог выплатить более 3 млн рублей налогов. В 2016 году компания была признана банкротом.

Фиктивный покупатель оборудования по просьбе Герасимова перепродал технику другой компании и таким образом легализовал имущество, приобретенное в результате преднамеренного банкротства.

Оборудование досталось фирме с тем же названием «Тафлекс», принадлежащей тестю Герасимова Анатолию Кучаеву. С той лишь разницей, что новый «Тафлекс» стал ООО, тогда как предыдущий был ЗАО.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Герасимов вину в предъявленном ему обвинении не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Адвокат подсудимого Всеволод Добрынин в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил о невиновности своего подзащитного.

«Абсолютно предвзятое расследования, собственно, поэтому все по-новой и рассматривается. Мы как были невиновны с тех пор, так и сейчас невиновны», – отметил защитник.

Герасимов также заявил суду, что вину не признает, его адвокаты добавили, что позиция стороны защиты будет раскрыта на следующих заседаниях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу казанской фирмы по производству упаковки будут судить за банкротство и отмывание 56 млн рублей.