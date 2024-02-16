Главу казанской стройфирмы подозревают в невыплате зарплат и налогов на 159 млн рублей

Руководителя стройфирмы «БСЛ Инжиниринг» подозревают в уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2018-го по 2020-й год директор внес ложные данные в налоговые декларации, уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль на 158 млн рублей. Кроме того, с мая по декабрь 2022 года фирма не заплатила четырем сотрудникам зарплату, долг составил 829 тысяч рублей.

Следствие отмечает, что глава фирмы имел при этом возможность выплатить долг рабочим, но средства шли на оплату хозяйственных расходов и другие цели.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.