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Главу исполкома Нурлата требуют привлечь к ответственности за неочищенные от снега дороги
Прокуратура Нурлата требует привлечь главу исполкома к ответственности за ненадлежащую уборку улиц, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе проверки выяснилось, что состояние улично-дорожной сети не соответствует установленным требованиям. В частности, есть снежные валы на улицах и не очищенные от снега и наледи пешеходные переходы.
Данные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск получения травм.
В отношении руководителя исполкома Нурлата возбуждено административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
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