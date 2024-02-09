Главу исполкома Нурлата требуют привлечь к ответственности за неочищенные от снега дороги

Прокуратура Нурлата требует привлечь главу исполкома к ответственности за ненадлежащую уборку улиц, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки выяснилось, что состояние улично-дорожной сети не соответствует установленным требованиям. В частности, есть снежные валы на улицах и не очищенные от снега и наледи пешеходные переходы.

Данные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск получения травм.

В отношении руководителя исполкома Нурлата возбуждено административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.