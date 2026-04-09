Происшествия 9 апреля 2026 17:39

Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили по утрате доверия

Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения Марата Байрханова уволили по утрате доверия.

Как сообщает прокуратура РТ, во время проверки было установлено, что в 2024 году Байрханов заключил с одной из фирм договор на оказание услуг и получил доход более 2,6 миллионов рублей. Тем не менее, эти деньги, как и два банковских счета, не были указаны в справке о доходах. В свою очередь в справке супруги Байрханова не был указан доход со сдачи в аренду земли, а также ее доля земли в коллективной собственности.

Прокуратура внесла в совет поселения представление, после чего Байрханов был освобожден от должности.

#прокуратура рт #Муслюмовский район #увольнение
