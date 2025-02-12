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Происшествия 12 февраля 2025 12:16

Главу инспекции Госстройнадзора РТ приговорили к четырем годам колонии за взятку

В Чистополе суд вынес приговор 49-летнему руководителю территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капительного строительства Инспекции госстройнадзора РТ. Его признали виновным в покушении на получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что в октябре 2022 года мужчина получил от представителя стройфирмы взятку в 250 тысяч рублей. Взамен он обещал выдать заключение о соответствии молочно-товарной фермы всем необходимым требованиям, игнорируя ранее выявленные нарушения.

Подсудимый свою вину не признал. Однако суд вынес обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

#суд #госстройнадзор #Прокуратура
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