Руc Тат
16+
Происшествия 12 августа 2025 14:10

Главу фирмы по продаже химических реагентов в РТ ждет суд за неуплату 90 млн налогов

В Татарстане руководителя фирмы по продаже химических реагентов «Тонны Химии Поволжья» ждет суд за неуплату налогов.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год руководитель фирмы внес в налоговые декларации и иные документы липовые данные о фиктивных взаимоотношениях с 34 контрагентами и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 90 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025