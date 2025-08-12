Главу фирмы по продаже химических реагентов в РТ ждет суд за неуплату 90 млн налогов

В Татарстане руководителя фирмы по продаже химических реагентов «Тонны Химии Поволжья» ждет суд за неуплату налогов.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год руководитель фирмы внес в налоговые декларации и иные документы липовые данные о фиктивных взаимоотношениях с 34 контрагентами и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 90 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.