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Главу фирмы по приему и скупке металлолома в РТ подозревают в неуплате 19 млн налогов
Руководителя татарстанской фирмы по приему и скупке металлолома заподозрили в неуплате 19 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следователей, в период с 2020 по 2022 год глава фирмы внес в налоговые документы сведения о фиктивных сделках с 20 контрагентами. Это позволило ему уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 19 млн руб.
Сейчас следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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