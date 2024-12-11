Главу фирмы по приему и скупке металлолома в РТ подозревают в неуплате 19 млн налогов

Руководителя татарстанской фирмы по приему и скупке металлолома заподозрили в неуплате 19 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следователей, в период с 2020 по 2022 год глава фирмы внес в налоговые документы сведения о фиктивных сделках с 20 контрагентами. Это позволило ему уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 19 млн руб.

Сейчас следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.