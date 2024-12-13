Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина в Москве

Глава департамента Минобрнауки России Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщает ТАСС, автомобиль насмерть сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В телеграм-канале министерства сообщили, что Чурилов погиб 12 декабря. Он возглавил департамент в апреле 2022 года.