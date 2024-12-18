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Происшествия 18 декабря 2024 15:40

Главу автомобилестроительной фирмы из Татарстана ждет суд за неуплату 19 млн налогов

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В Татарстане руководитель автомобилестроительной фирмы «ТЕХИНЖЕНИРИНГ-ФЛОТ» предстанет перед судом за неуплату налогов.

Как рассказали в МВД по Татарстану, директор фирмы вносил в налоговые декларации липовые данные о фиктивных взаимоотношениях с организациями, таким образом он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Теперь руководителю фирмы грозит до двух лет лишения свободы.

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