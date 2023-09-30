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Главу администрации Печоры обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Задержан глава администрации Печоры Валерий Серов, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает депутат Государственной Думы от Республики Коми Олег Михайлов.
Как указано в сообщении, сегодня в 6 утра при поддержке ОМОНа у себя на квартире был задержан глава администрации Печоры Валерий Серов. Сегодня же, во второй половине дня, он должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее.
Отмечается, что задержание произведено в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренногостатьей «Получение взятки в особо крупном размере». В настоящее время Серова доставляют в Сыктывкар для дачи показаний.
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