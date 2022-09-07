«Главтатдортранс»: Урон мостам Татарстана наносят грузовики массой более 50 тонн

Более 380 мостов на дорогах Татарстана находятся в предаварийном состоянии, еще 104 моста требуют серьезного ремонта. Главная причина разрушения — превышение нагрузки на транспортные средства. Об этом сообщил начальник отдела содержания мостов ГКУ «Главтатдортранс» Айрат Галиуллин.

«На региональных автомобильных дорогах Республики Татарстан находятся более 1 тыс. мостов. Из них 104 моста в аварийном состоянии и 384 — в предаварийном состоянии. Мостов, соответствующих современной нормативной нагрузке, всего 18%», — сказал Галиуллин.

По его словам, наибольший урон мостам наносит тяжеловесный транспорт, перевозящий инертные материалы. Это транспортные средства массой более 50 тонн и осевыми нагрузками более 12 тонн.

«Из недавних случаев — разрушение плиты проезжей части на мосту в Тукаевском районе», — привел пример Галиуллин.

В других регионах разрушения мостов имели более тяжкие последствия. В Амурской области на железнодорожные пути упала эстакада вместе с проезжавшим по ней грузовиком. Ещё один мост рухнул в Мордовии. Затем настала очередь Башкирии — там рухнул мост и пришел в частичную негодность путепровод через железную дорогу.

Сейчас обязанности по весогабаритному контролю транспорта возложены на ГИБДД и Ространснадзор. Содействие им в части предоставления соответствующего оборудования в Республике Татарстан оказывает ГБУ «Безопасность дорожного движения». За превышение установленных параметров предусмотрено наказание.

«За это нарушение предусмотрена административная ответственность. Для водителей — штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Для юридических лиц — штраф от 400 до 500 тысяч рублей», — напомнил государственный инспектор Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ирек Валеев.