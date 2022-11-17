Главтатдортранс: Для оперативного контроля на дорогах Татарстана достаточно метеостанций

Для оперативного контроля на региональных автодорогах в Татарстане достаточно метеостанций, позволяющих оценить условия проезда в режиме реального времени. Об этом заявил журналистам в Казани замдиректора по эксплуатации – начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

На данный момент на региональных автомобильных дорогах в Татарстане работает 39 метеостанций, рассказал спикер. «У каждой метеостанции есть зона покрытия, о которой она подает информацию. На какой-то периметр приходится одна или две единицы. Метеостанции есть на федеральных дорогах (более 60 штук – прим. Т-и). Думаю, что этого достаточно. Мы их модернизируем, что-то меняем, какие-то датчики добавляем», – сообщил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Автоматическая дорожная метеостанция определяет температуру воздуха и дорожного покрытия, количество отложений, наличие реагентов и льда на поверхности дороги, а также направление, скорость и порывы ветра и другие параметры.

Ханмурзин отметил, что на протяжении нескольких лет в управлении работает диспетчерский пункт, который ведет ежедневный мониторинг за дорожной обстановкой в онлайн-режиме. Сюда поступает информация с метеостанций, с комбинированных дорожных машин, подключенных к системе ГЛОНАСС. Диспетчеры контролируют работу спецтехники, которая производит очистку дорог и патрулирование. Пункт оснащен большим табло, на который выводится вся информация.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«На экранах показывается текущее состояние на дорогах. Есть индикаторная система, то есть когда происходит ухудшение погодных условий, начинают появляться сигналы. Диспетчер реагирует, звонит эвакуаторам, подрядным организациям, которые закреплены за участком. Вот, например, красным на экране высвечивается 17-й километр дороги Бугульма – Азнакаево, 32-й километр дороги Алексеевск – Билярск. Это означает, что там происходит ухудшение погодных условий, возможно возникновение гололедицы», – пояснил начальник управления.

«Главтатдортранс» обслуживает более 13,5 тыс. километров региональных автодорог в Татарстане. Для их содержания в зимний период заготовлено более 352 тыс. тонн противогололедных материалов, включая песок, соль и пескосоляную смесь, а также подготовлено около 1150 единиц техники.