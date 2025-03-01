Главреда газеты «Вечерние ведомости» арестовали за демонстрацию экстремистской символики

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости».

Его обвиняют в публичной демонстрации экстремистской символики.

Как сообщает РИА Новости, Постникова задержали в пятницу, в день, когда он должен был выступать с лекцией об уральской идентичности.

Журналиста задержали из-за логотипа «Штаба Навального»*, размещенного в его личном канале в сентябре 2021 года.

*организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена.