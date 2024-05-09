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Главред «Республики Татарстан» рассказал об участии в войне своих бабушки и дедушки
Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров присоединился к акции «Мой Герой — моя семья» и рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о своих бабушке и дедушке, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Иван Ефимович Угаров был призван в Красную армию в январе 1942 года. В составе одной из стрелковых дивизий Калининского фронта успел принять участие в боях под Москвой. Затем он участвовал в боях подо Ржевом, освобождал Беларусь, штурмовал Кенигсберг, перечислил вехи боевого пути своего деда журналист.
Любовь Ивановна Угарова (Давыдова) была призвана в Красную армию в августе 1942 года. В составе отдельного линейного батальона связи воевала в рядах сначала Западного, а затем 2-го Прибалтийского фронта.
«Оба родились в 1923 году и отправились на фронт в 18-летнем возрасте. Оба удостоены многих орденов и медалей. Но главной наградой для них, конечно же, стала Победа», — подчеркнул Алексей Угаров.
Татарстанский журналист также добавил, что его сестра 8 мая вышла в Париже на согласованную властями Франции акцию «Бессмертный полк» с портретами бабушки и дедушки, и выложил фотографию, где она держит в руках соответствующий плакат.
В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».
К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.
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