Главред «Республики Татарстан» рассказал об участии в войне своих бабушки и дедушки

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров присоединился к акции «Мой Герой — моя семья» и рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о своих бабушке и дедушке, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Иван Ефимович Угаров был призван в Красную армию в январе 1942 года. В составе одной из стрелковых дивизий Калининского фронта успел принять участие в боях под Москвой. Затем он участвовал в боях подо Ржевом, освобождал Беларусь, штурмовал Кенигсберг, перечислил вехи боевого пути своего деда журналист.

Любовь Ивановна Угарова (Давыдова) была призвана в Красную армию в августе 1942 года. В составе отдельного линейного батальона связи воевала в рядах сначала Западного, а затем 2-го Прибалтийского фронта.

«Оба родились в 1923 году и отправились на фронт в 18-летнем возрасте. Оба удостоены многих орденов и медалей. Но главной наградой для них, конечно же, стала Победа», — подчеркнул Алексей Угаров.

Татарстанский журналист также добавил, что его сестра 8 мая вышла в Париже на согласованную властями Франции акцию «Бессмертный полк» с портретами бабушки и дедушки, и выложил фотографию, где она держит в руках соответствующий плакат.

Фото: страница Алексея Угарова в соцсети «ВКонтакте»

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.