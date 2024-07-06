Главред «Казанских ведомостей» Венера Якупова отмечает юбилей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня 65 лет исполнилось главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой.

Она родилась 6 июля 1959 года в деревне Красный Яр Зеленодольского района ТАССР. Выпускница факультета журналистики Казанского государственного университета, Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Казанского финансово-экономического института. Освоила программу МВА «Мастер делового администрирования» Высшей международной коммерческой школы (Франция).

Карьера Якуповой с самого начала была связана со СМИ. В 1981-1984 годах была корреспондентом газеты «Зеленодольская правда», с 1886-го по 1995-й — корреспондентом, заведующей отделом редакции и заместителем редактора газеты «Молодежь Татарстана».

В «Казанские ведомости» Якупова пришла в 1995 году — сначала в качестве главного редактора издания, а с 2008 года — директора филиала АО «Татмедиа» — редакции этой газеты.

Является заслуженным работником культуры РТ, членом Союза писателей Татарстана, Союза писателей России, Союзов журналистов России, членом президиума Союза журналистов РТ.

Награждена премией Союза журналистов Татарстана имени Хусаина Ямашева за серию публикаций, посвященных крымским татарам, является победителем журналистского конкурса «Хрустальное перо» 2000 года, творческого конкурса «Крылатый барс» и других. В 2015 году получила престижную премию Союза журналистов России «Золотая полка российской журналистики» за одну из своих работ — книгу «Добро и зло российской журналистики».

Награждена медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За достижения в культуре».