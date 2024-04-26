Главред из Заинска: «Дедушка пропал без вести в 1943-м в боях за освобождение Украины»

Главный редактор «Заинск-информа» присоединился к онлайн-акции «Мой герой — моя семья». Александр Исаков рассказал про своего деда Ивана Слепцова, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Иван Слепцов родился 9 июля 1916 года в селе Савалеево Акташского района ТАССР. Осиротел еще в младенчестве, воспитал и вырастил его родной дед. Окончил неполную среднюю школу, до службы работал в колхозе счетоводом, член ВЛКСМ с 1934 года.

В ряды Красной армии он был призван 25 сентября 1937 года. Окончил курсы младших командиров в 1939 году с присвоением звания младший лейтенант. Был направлен на службу в Приморский край, в город Владивосток.

Назначен командиром взвода 69-го отдельного пулеметного батальона Владивостокского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота, который располагался в районе мыса Красный в бухте Холуай (Новый Джигит). Он обслуживал огневые точки, расположенные на острове Русский.

«Женился на односельчанке, моей бабушке Смирновой Матрёне Митрофановне. Вместе с женой и дочерью Раисой до 1941 года проживали на острове Русский», — рассказал Александр Исаков.

В июле 1941 года в составе 69 батальона направлен на фронт, после полной потери личного состава и ликвидации батальона был переведен в состав 232 гвардейского артиллерийского полка 97 гвардейской стрелковой дивизии.

«Дедушка пропал без вести в июле 1943 года в боях за освобождение Украины», — поделился он.

Фото: «Заинск-информ»

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет героев своих семей.

Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.