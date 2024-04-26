Главред из Менделеевска о своем прадедушке: О нем писали в газете «Под знаменем Сталина»

Фото предоставлено Джулией Искандаровой / На фото: Изабелла с портретом прапрадедушки

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Главный редактор «Менделеевских новостей» Джулия Искандарова вместе со своей дочкой Изабеллой присоединились к акции и рассказали о своем прадеде (и прапрадеде), которого звали Исаак Кириллович Искаков. Он родился в 1902 году, жил в деревне Мари-Возжай (ныне Граховский район Удмуртии).

Как рассказывала потом дочь Исаака Искакова, у него была очень сложная судьба. Он был партийным работником ВКП(б), деятелем марийской культуры, педагогом, работал директором Марийского республиканского краеведческого музея.

В 1938 году Искаков по доносу был осужден тройкой НКВД МАССР по пункту 10 статьи 58 УК. Был освобожден в 1939 году. Затем участвовал в Великой Отечественной войне, был старшем парторгом роты. О его мужестве, отваге и сильном характере писали в газете «Под знаменем Сталина» (номер от 12 декабря 1943 года). Умер он рано, в 1960 году.

Фото предоставлено Джулией Искандаровой

«Прадедушка, мы помним тебя, мы тобой гордимся! Ты — наш герой! Пусть память о наших великих героях передается от поколения к поколению. И о подвиге моего прадедушки знает и моя доченька Изабелла. Мы вместе должны чтить память и гордиться нашими предками», — написала на своей странице Джулия Искандарова.

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые и собрала более 700 участников в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие известные татарстанцы.