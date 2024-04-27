Главред из Елабуги: «Наш дед приближал Победу своим трудом»

Главный редактор газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры» Сабина Качаева из Елабужского района принимает участие в онлайн-флешмобе ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья».

Она посвятила свой рассказ своему деду Александру Меринову — ветерану войны, труженику тыла. Он родился 3 сентября 1932 года в селе Шевнино Кировской области. Война застала его 9-летним мальчишкой, учеником 4-го класса.

«Наш дед приближал победу своим трудом, день и ночь вместе с женщинами трудился в поле. Война заставила его взвалить на свои детские плечи тяжелую ношу тягот и лишений, поэтому повзрослеть пришлось буквально за несколько дней», — поделилась Сабина Качаева.

Несмотря на непростое детство, юность, дед всегда был оптимистом, не проходило ни дня без его шуток. «А как он пел! Заслушивались и все соседи. Всегда приходил всем на помощь», — рассказывает елабужанка.

Папа деда — Николай Меринов — воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дошел до Берлина и вернулся домой.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.