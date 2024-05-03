Главред из Альметьевска о прадеде: Противник был жестоким — пули свистели, не переставая

Главный редактор газеты «Знамя труда» Татьяна Шамонина приняла участие во флешмобе «Мой герой — моя семья» и поделилась историей своего прадеда Мисхата Рамазанова, воевавшего в Великую Отечественную войну.

Мисхат Лутфеевич Рамазанов родился в 1921 году. В 1940 году он 19-летним мальчишкой был призван в армию. А через год фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

Дед Мисхат воевал с японцами на границе с Китаем. Как он рассказывал, противник был жестоким — пули свистели, не переставая. Боевые действия продолжались и после 9 мая 1945 года.

18 августа 1945 года прадед совершил подвиг у города Чжаланьтунь (Китай).

«От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР награждаю медалью „За боевые заслуги“ младшего сержанта Рамазанова Мисхата Лутфеевича за то, что он 18 августа 1945 года в непосредственной угрозе со стороны противника, будучи дежурным телеграфистом, обеспечил передачу боевых документов, что явилось успехом наших частей», — говорится в приказе.

Свою возлюбленную — прабабушку Клаву боец также встретил в период войны. Познакомился с ней, попав в госпиталь при ранении, — она ухаживала за ранеными.

Мисхат Рамазанов был демобилизован только в 1947 году. После этого остался на малой родине жены — в Бурятии. Там в 1949 году у них родилась моя бабушка Антонина (на фото она с родителями). Чуть позже появился на свет сын Виктор. Позднее вся семья переехала в Татарстан.

Мисхата Рамазанова не стало в 1991 году. Доподлинно известно, что, кроме медали «За боевые заслуги», он в 80-е был награжден «Орденом Отечественной войны II степени».

Баба Клава ушла из жизни в 2001.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.