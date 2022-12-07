Главред газеты «Якты юл» Рустам Закиев примет участие в довыборах в Тукаевском районе

Главный редактор газеты «Якты юл» («Светлый путь» — филиал АО «Татмедиа») Рустам Закиев претендует на мандат в Яна-Булякском сельском поселении в Тукаевском районе РТ. Дополнительные выборы депутатов представительных органов состоятся 11 декабря.

Рустам Закиев работает в Тукаевском районе с 2019 года, ранее трудился пресс-секретарем главы района Фаиля Камаева. По его словам, он в течение этого времени много общался с жителями и успел узнать об их проблемах и желаниях.

«Я много общаюсь с жителями района, и не понаслышке знаю их проблемы, можно сказать изнутри. Я стараюсь им помочь как редактор, журналист. И поэтому, когда встал вопрос о депутатстве, я принял это решение без колебаний. Надеюсь, я смогу помощь жителям Тукаевского района уже как депутат, и буду представлять их интересы», — поделился он с «Татар-информом».

Кандидатуру 39-летнего Рустама Закиева выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия». Он имеет высшее образование, окончил КФУ, женат, воспитывает дочь.