Главред газеты «Сувар» Ирина Трифонова: «Мы — единый народ, а границы условны»

Недавно в Татарстане отгремел праздник чувашской культуры «Уяв», уже давно ставший символом многонационального Татарстана. В оргкомитете праздника был главный редактор чувашской газеты «Сувар» Ирина Трифонова. В интервью с ней мы подробно поговорили о чувашской культуре в Татарстане, особенностях чувашских СМИ и метаморфозах языка.





«Глава Чувашии впервые был в Нурлатском районе»

– Ирина Федоровна, вы были членом оргкомитета республиканского праздника «Уяв», который недавно прошел в Нурлате. Чем именно вы занимались?

– Писала сценарий. Все стихотворения в сценарии авторские, незаимствованные. Режиссером театрализованного пролога была председатель Союза чувашских женщин Татарстана, сотрудник Дома Дружбы народов Татарстана, руководитель чувашского отделения Многонациональной воскресной школы города Казани, руководитель дирекции «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Николаевна Чаркина. После проведения Уява в адрес организаторов пришло очень много добрых отзывов. В социальных сетях многие писали, что это, пожалуй, лучший пролог за всю историю Уява. «Грандиозно», «Великолепно», «Мощно» – такими эпитетами выражали гости праздника свое восхищение. И вообще все площадки работали как один единый часовой механизм, без всяких шероховатостей, заминок. Все ответственные отработали на отлично.

Я являюсь председателем Союза чувашских писателей Татарстана при Чувашской национально-культурной автономии, и четвертый год подряд на Уяве мы проводим литературный фестиваль. В этом году мы посвятили его 135-летию Константина Васильевича Иванова, автора бессмертной поэмы «Нарспи». Очень приятно, что в нашем открытом фестивале приняли участие писатели и поэты из Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана, из районов республики. Данное мероприятие позволяет поддерживать дружеские отношения с писателями других регионов, делиться опытом в плане развития чувашской литературы.

Впечатления замечательные. Спасибо всем организаторам, нурлатской команде и главе района Дамиру Ишкинееву за поддержку. Все гости и участники мероприятия довольны. Самое главное – Уяв помогает сохранить культуру и традиции чувашского народа.

Важно, что уделяется большое внимание молодежи и детям. Для них специально была организована детская площадка, где дети играли в старинные игры чувашского народа. Через игры они приобщаются к культуре родного народа, что помогает сформировать в них уважение к основным ценностям и традициям. Взрослые часто жалуются, что дети подолгу сидят с телефонами, но, думаю, эта проблема касается прежде всего нас самих, взрослых. Часто легче сунуть ребенку какой-то гаджет, чтобы он преспокойно сидел и не мешал. Но когда взрослые уделяют внимание ребенку, играют с ним, придумывают разные активности, он с удовольствием в этом участвует, позабыв про все гаджеты, потому что нуждается во внимании взрослых и родителей.

– Насчет главы Чувашской Республики Олега Николаева – он в первый раз приехал?

– Нет, он уже был в Сиктерме-Хузангаево на Уяве. Так же и Раис Рустам Нургалиевич Минниханов посетил наш праздник. Но на Нурлатской земле, если не ошибаюсь, глава Чувашии был в первый раз.

– Спрашивали у него, как ему праздник?

– Нет. Но, судя по тому, что он у себя в телеграм-канале прекрасно отозвался о прошедшем мероприятии, Уяв оставил у него прекрасные впечатления. В своем выступлении в официальной части мероприятия он поблагодарил руководство республики за создание благоприятных условий для сохранения и развития чувашской культуры и языка.

«Мы пишем про всех»

– Вы родом из чувашской деревни?

– Да, из чувашской деревни. Село Городище (Дрожжановский район Татарстана – прим. Т-и) очень большое. Изначально это было русско-чувашское село. Оно было основано при Иване Грозном как приграничное поселение, и городищем раньше называли села, где стояли солдаты. Если посмотреть на карту России, городищ очень много. По рассказам старожилов, военное городище, как сторожевой пост, оставалось здесь долго, вплоть до царствования Екатерины II. На север, северо-запад и на восток от этого городища сразу начинались и далеко простирались дремучие леса.

– Как вы пришли в «Сувар»?

– В «Сувар» пришла, когда училась на третьем курсе, редактором тогда был Николай Михайлович Сорокин. Это был 1997 год. Начала работать корреспондентом и постепенно «втянулась» в журналистскую деятельность. Еще когда училась в школе, мечтала поступить на журфак. Но получилось так, как получилось. Но я нисколько не жалею, потому что, думаю, филфак дал мне даже больше.

– Мы хотели почитать, о чем пишет газета «Сувар», но не смогли этого сделать. Контент сайта, как мы поняли, на русский язык не дублируется. С чем это связано?

– Мы что-то иногда печатаем и на русском языке. Например, по просьбе респондентов или героев наших публикаций, которые не могут читать на чувашском языке.

– Отдельные новости?

– Статью, интервью – что угодно.

– Читатель у вас преимущественно все же чувашскоязычный?

– Да, иначе у людей не будет стремления изучать свой родной язык. Но иногда бывает наоборот. Человека могут заинтересовать наши темы, они захотят узнать про своих предков, историю и культуру, традиции народа, о которых мы пишем. Так через русский язык они постепенно могут прийти и к изучению своего родного языка. Очень хочется надеяться, конечно. Сегодня, благо, есть и самоучитель по чувашскому, недавно был издан «Татарским книжным издательством». Нам в помощь и искусственный интеллект, который может помочь с переводом. А остальное уже зависит от желания самого человека.

– А в Чувашии вас читают?

– Читают. В основном в Яльчикском районе. Мы часто проводим разные конкурсы, так вот школьники и взрослые Яльчикского района, Ульяновской области активно подключаются. Я не хочу как-то критиковать работу моих коллег, но в Чувашии больше пишут про Чувашскую Республику, а мы пишем про всех, кто живет в России. Нам, например, интересно, как живут в Самарской области, в Ульяновске, в Башкортостане – там тоже очень много чувашей. Нам они все интересны, и, где бы мы ни жили, мы один единый народ, а границы условны.

«Чувашей гораздо больше»

– А сколько чувашей в Татарстане?

– Мы живем в Татарстане, и основное население – татары и русские. Чуваши тоже один из коренных народов Татарстана. Очень много районов, где компактно проживают чуваши. Например, в Аксубаевском районе большинство жителей – это чуваши (42,5% в 2020 году – прим. Т-и). Так же в Нурлатском, Дрожжановском, Черемшанском, Буинском, Тетюшском, Алексеевском, Бавлинском районах.

Но, как и у многих народов Поволжья, остро стоит языковая проблема, молодое поколение в основном говорит на русском языке, даже в деревнях. Несмотря на то что их родители чуваши, себя они считают русскими. Спрашиваешь: «Как так? Почему русские?» Они отвечают: «Потому что я не говорю на чувашском».

– Сколько в Казани чувашей?

– Называют смешную цифру, якобы тут чуть больше 15 тысяч чувашей. Но чувашей гораздо больше. Как может быть в городе-миллионнике чуть больше десятка тысяч чувашей? Этого просто не может быть. Половина обрусела, некоторая часть «отатарилась». Вот поэтому нужно знать свой родной язык, культуру и историю.

– Вы берете какой-то процент из общего населения республики?

– Отчасти. Возьмем, к примеру, исследования супругов Фукс. Александра Фукс часто выезжала в чувашские поселения. Если взять за основу, что тогда Казань занимала намного меньшую территорию, путь до чувашской деревни на лошадях у нее занимал около двух часов. Сейчас это примерно территория Лаишевского и Зеленодольского районов, где в топонимике встречаются чувашские названия. В Зеленодольском районе тоже есть. Название реки Шуранки тоже заставляет задуматься. Шуранка в переводе с чувашского – белесый. Весной эти воды из-за ила и белой глины становятся немножко белесыми. Много еще не изученного.

«Проблема с учебниками решена – теперь проблема в кадрах»

– Мы заговорили про образование, и один из вопросов у нас был о книгах и учебниках по чувашскому языку.

– Хочется сказать огромное спасибо нашему Раису. В преддверии праздника 8 Марта он традиционно встречается с женщинами-руководителями, и на одну из встреч была и я приглашена. Я озвучила проблему преподавания чувашского языка в школах. Спасибо Рустаму Нургалиевичу за поддержку. Основная проблема – в кадрах, не хватает преподавателей чувашского языка. Раньше, когда в Казани был профильный педагогический вуз, не было нехватки учителей-языковедов. Сельская молодежь преимущественно поступала именно в этот вуз. А сегодня профессию учителя выбирают немногие.

Хорошо, что у нас в республике создана Комиссия по сохранению и развитию татарского языка и других языков народов, проживающих на территории Татарстана, благодаря которой нам удается решать многие вопросы, в том числе с учебниками.

Спасибо Марату Готовичу Ахметову (заместитель Председателя Госсовета РТ, Комиссии при Главе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, – прим. Т-и), благодаря его участию буквально через год обеспечили все чувашские школы учебниками чувашского языка, а в этом году закупили уже учебники по чувашской литературе. Плюс еще различные карточки и методические пособия для внеклассных занятий.

– Их разработали здесь, в Татарстане?

– Нет, их закупили в Чувашской Республике при поддержке Комиссии. Это большой проект с участием Татарского книжного издательства. На данный момент проблема по обеспечению учебниками, я думаю, решена. Сейчас проблема в кадрах.

– В Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете готовили кадры?

– Тогда на факультете русской филологии было открыто русско-чувашское отделение, которое, например, окончила я сама.

– А сколько школ сейчас?

– 89 школ. Когда я начинала тут работать, было, по-моему, 136 чувашских школ. За последние 20 лет моей работы в «Суваре» уже закрылось столько школ. Дошкольных учреждений – 69.

После школы молодежь приезжает учиться в Казань или уезжает в Москву. Там они и остаются, но это касается не только чувашей. В мое время в нашей школе училось, например, больше трехсот детей, на сегодняшний день – 63 ученика.

– Возвращаясь к проблеме кадров, программ высшего образования на чувашском языке в Татарстане нет?

– В Татарстане нет. Есть в Башкирии. В Стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий есть кафедра татарской и чувашской филологии. Там как раз готовят именно преподавателей татарского и чувашского языка и литературы. Ну и в Чувашии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В «Суваре» мы сохранили традиционный чувашский язык»

– А где «Сувар» набирает журналистов?

– На данный момент кадровый вопрос не стоит. В редакции работают люди примерно моего возраста. Двое из них окончили журфак в Чувашском государственном университете: заместитель главного редактора Вера Александрова и журналист Ирина Кузьмина. Так что команда у нас с опытом, в самом расцвете сил. Самая молодая у нас – SMM-специалист Ксения Романова.

– Она еще и блогер?

– Да, она блогер, владеет чувашским языком. Но с последующими поколениями уже сложнее. На чувашском они говорят не очень хорошо, грамматикой владеют хуже. Но будем надеяться, что все же найдутся те, кто выберет профессию педагога или журналиста. Благо с каждым годом увеличивается число выпускников, которые одним из предметов ЕГЭ выбирают чувашский язык (экзамен по чувашскому языку носит региональный характер – прим. Т-и). Ну а если нам понадобятся кадры, то будем обращаться на журфак Чувашского государственного университета.

– Чувашский язык меняется?

– Меняется.

– Уверен, сейчас язык чувашской журналистики выглядит иначе, чем он выглядел лет 10−20 назад. Он становится проще?

– Как и любой другой язык, трансформируется, появляются новые слова, в том числе иностранные. Например, если появился предмет, гаджет или новая технология, как их перевести на чувашский? На русский язык их тоже не переводят. Я считаю, что это нормально. Другое дело, когда коверкаются слова.

В «Суваре» мы сохранили традиционный чувашский язык. Средства массовой информации в Чувашской Республике приняли новую грамматику, где многие слова разбиваются. В языкознании есть раздел словообразования, когда из двух слов формируется новое слово, и у нас таких слов много. Возьмем, например, слово «женщина». На чувашском – «хӗрарӑм», оно состоит из двух слов: «хӗр» – девушка, «арӑм» – жена. То есть девушка-жена – это женщина, хӗрарӑм. Мы пишем по правилам старой грамматики слитно, они – раздельно. Таких слов много.

Многие языковеды также придерживаются классической старой грамматики. Поэтому мы в некотором роде в отношении грамматики являемся консерваторами. Грамматика была правильной, не надо было трогать.

«Нарспи» – это шедевр»

– Каких интересных людей вы посоветовали для ознакомления с чувашской культурой?

– Много таких людей. Чтобы понять чувашскую культуру, можно ознакомиться с творчеством художника Праски Витти, почитать труды Атнера Хузангая, сына народного поэта Петра Хузангая, уроженца Алькеевского района. Атнер Хузангай живет в Чебоксарах. Чтобы погрузиться в хорошую музыку, можно послушать синглы этно-джаз-группы «Shanu», солисткой является наша Вера Кожеманова, фолк-группа «Ӗмӗт». Поэтесса, телеведущая Марина Карягина – достаточно интересная личность. Современная чувашская культура сосредоточена в основном в Чувашии.

Советую посмотреть спектакль «Салампи» по пьесе Александра Артемьева в постановке народного артиста Чувашской Республики Натальи Сергеевой. Сейчас сезон театральный закрылся, но, если татарстанские чуваши захотят что-то посмотреть, рекомендую.

В кинотеатре «Мир» 22 июня состоялась премьера фильма «История деда Азамбая», который снят по повести писателя Михаила Юхмы. Совсем недавно вышел фильм «Иван и Екатерина. Победа на двоих» про известного чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. До того как «Чувашкино» закрыли, были налажены хорошие партнерские отношения с «Татаркино». Здесь в Татарстане, в кинотеатре «Мир» проходили дни чувашского кино.

– В наших круглых столах участвовали историк Сергей Щербаков и председатель Союза кинематографистов ЧР Олег Цыпленков. Они сейчас занимаются кино?

– Да. Щербаков снимает. Цыпленков снимает больше документальные фильмы.

– Какая у вас любимая книга на чувашском?

– Я вообще очень люблю читать. В детстве буквально за два дня могла прочитать толстую книгу. Например, произведение Ильбека Мигулая «Черный хлеб» я прочитала за четыре дня. Но когда задают вопросы про любимый фильм или любимую книгу, бывает, теряюсь. Их у меня много. Я очень люблю и мировую художественную литературу, и русскую литературу, и татарскую литературу. На филфаке у нас была татарская литература на русском языке. Обожаю произведения Габдуллы Тукая. Сборники его произведений – с «Водяной» и «Шурале» – я прочитала в пятом классе, нашла их в школьной библиотеке. У нас чувашская деревня, и, когда я в первый раз взяла этот сборник, меня привлекло его имя – что это за имя такое «Габдулла»? Я прямо-таки запоем прочитала, и с тех пор из татарских писателей мой любимый – Габдулла Тукай.

Не хочется выделять какую-то одну книгу среди чувашских, но поэма «Нарспи» Константина Иванова, конечно, номер один. Чтобы в 17-летнем возрасте написать такое произведение, так знать культуру своего народа и понимать его ментальность! Но у него была такая короткая жизнь, он не дожил до своего 25-летия.

По-моему, он за год успевал сделать столько, сколько некоторые не успевают за десятилетия. Он ведь был и художником, и прекрасным фотографом. Есть музей в селе Слакбаш в Башкортостане. Я посетила его в этом году и была под большим впечатлением. Большой каменный дом спроектирован им самим, даже лепнину он делал своими руками. Все благодаря школе Ивана Яковлевича Яковлева, который не просто давал образование, а занимался всесторонним развитием личности.

Его ученики получали музыкальное образование, изучали садоводческое дело, учились плотницкому делу. Школа Яковлева настолько сильная, он растил чувашскую интеллигенцию. Иван Яковлев был инспектором не только чувашских школ, а вообще национальных школ в Казанской губернии. Что интересно, за свою жизнь Иван Яковлев ни разу не побывал на территории Чувашской Республики, был уроженцем Татарстана. Он родился в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района, жил в Симбирске и уже в преклонном возрасте переехал в Москву. Он похоронен на Ваганьковском кладбище. В прошлом году мы побывали на его могиле.

Константин Иванов был его учеником. С 13 лет он обучался в Чувашской школе и к 17 годам был уже состоявшейся личностью. Много читал, изучал, и даже между строк читается его огромная любовь к своему народу. С какой любовью он описывает его быт, культуру – это шедевр чувашской литературы. Не зря его перевели более чем на 36 языков. Поэма была названа по имени главной героини, женщины Нарспи.

«Татарам везет – по имени-фамилии всегда может сказать, что человек татарин»

– Мы хотели поговорить про чувашские имена и фамилии. Какие имена сохранились?

– Настоящие чувашские имена сохранились в чувашских селах Альметьевского района. Там очень красивые имена: Алтынбай, Сатыбай, Миндубай – это все чувашские имена. Древние чувашские имена – такие как, например, Хоррият, Хрдилет, Унеслу и так далее – сохранились именно в Альметьевском районе у некрещеных чувашей.

– Жан Миндубаев не чуваш случайно?

– Не могу сказать.

– А Илья Ульянов, отец Владимира Ульянова?

– Говорят, что чуваш. Может быть и так.

– Как образовываются чувашские фамилии? Некоторые от имен?

– Некоторые от имен, да. Например, у нас Городище делилось на четыре района, и в одном районе жили некрещеные чуваши. Их фамилии, наверное, образовались от имен: Изевли, Угандей, Ухливан и так далее. При советской власти фамилии давали по именам дедов, прадедов или по родовым прозвищам. Среди чувашей сейчас очень много Николаевых, Яковлевых, Ивановых, Сидоровых, Петровых. Понятно, что эти фамилии произошли уже от русских имен. В день какого святого крестили, такое имя и давали.

– То есть какой-то закономерности, например, по районам нет? Допустим, вы видите фамилию Щербаков, вы не можете сказать, из какого она района?

– Нет. Закамские чуваши сохранили свои древние фамилии, а волжские чуваши полностью православные, у нас русские фамилии. Вот татарам везет: если татарин даже языка родного не знает, по имени-фамилии всегда может сказать, что он татарин.

– Вы говорили, что ваш младший сын очень увлечен родной культурой. Он по-прежнему этим горит?

– Он ходит со мной на мероприятия, ему интересна культура. Сейчас он учится в лицее Лобачевского. В гимназии, в классе все знали, что он носитель и чувашской, и русской культуры. Все проекты по истории и обществознанию он делал на тему чувашской культуры.

«Казань – колыбель чувашской культуры»

– Вы сказали, что чуваши – это не диаспора, а коренной народ Татарстана. Как вы думаете, как сегодня себя чувствуют в Татарстане чуваши?

– Что за вопрос, как может чувствовать себя человек, находясь дома? Конечно, хорошо. Чувашская Республика для меня – это национальная республика. Бывает, например, по работе или на отдых едешь куда-то, поживешь там какое-то время, а потом пересекаешь границу Татарстана, включаешь радио, а там татарская песня. «О, свои», – думаешь с радостью. Есть какой-то «татарстанский менталитет», который нас объединяет.

Работают школы, культурные центры. Хорошо бы сохранить нашу газету, тем более это единственное печатное издание на чувашском языке в Татарстане. Это зависит только от чувашского народа, от его самосознания, насколько он понимает эту необходимость и важность. Молодое поколение читает нас в социальных сетях, более старшее поколение читает материалы на сайте. Поэтому, как говорится, все в наших руках, а условия созданы равные для всех, для каждого народа, для развития каждой культуры и тем более для развития языков. Вообще, Казань – это колыбель чувашской культуры. Здесь и театр родился, и кино, и журналистика – все.

Фотографии предоставлены Ириной Трифоновой

Трифонова Ирина Федоровна

Главный редактор газеты «Сувар»

Родилась в селе Городище Дрожжановского района Татарской АССР.

В 1994 году окончила школу и поступила в Казанский педагогический университет на факультет русской филологии.

В 2000 году поступила в Российскую международную академию туризма. В 2010 поступила в Казанский государственный технологический университет (Российско-итальянская школа дизайна «Стиль»).

С 1997 года – сотрудник газеты «Сувар». В 2019 году стала главным редактором издания.

Лауреат литературной премии «Между Волгой и Уралом» (2004) в номинации «Автор года: самая читаемая детская книга». С января 2016 года – член Союза писателей Чувашской Республики.