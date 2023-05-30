Главред газеты «Республика Татарстан» получил гран-при на конкурсе «Хрустальное перо»

Гран-при XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм — Хрустальное перо» получил» главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев. Церемония награждения прошла в КЦ «Сайдаш» в Казани. Обладатель Гран-при получил главный приз конкурса — автомобиль «Лада Гранта».

«Небольшая история: наш молодой корреспондент ездил на федеральный Сабантуй, и там батыр, который победил, рассказал, что уже третий раз выигрывает и каждый раз ему дарят Ладу Гранту. У меня опыт получения таких призов небольшой, но я всем рекомендую – учите правила борьбы, во всех смыслах», – сказал Латышев, получая награду.

Ключи от автомобиля победителю вручила заместитель вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, что также в конкурсе одержал победу фотокорреспондент «Татар-информа» Михаил Захаров – он занял первое место в номинации «Фоторепортер года».