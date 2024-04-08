Главой отделения вневедомственной охраны в Менделеевском районе стал Марсель Мансуров

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На должность начальника отделения вневедомственной охраны по Менделеевскому району РТ назначен майор полиции Марсель Мансуров. Чиновника новому коллективу на деловом понедельнике представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Марсель Мансуров имеет высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция». Он окончил Нижегородскую академию МВД России в 2009 году.

Работал в Менделеевском РОВД дежурным пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при Менделеевском РОВД, старшим инспектором охраны, участковым уполномоченным полиции, старшим участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Радмир Беляев представил главного санврача в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах.