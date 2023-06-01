Исполком Лаишевского района возглавил Азат Нурмухаметов

На сессии Лаишевского района выбрали нового руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. Им стал 33-летний Азат Нурмухаметов, ранее занимавший должность заместителя руководителя исполкома. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Среди основных задач Азат Нурмухаметов обозначил повышение экономического роста в районе, который является главным инструментом для улучшения качества жизни жителей, поддержки малого и среднего бизнеса, в решении вопросов строительства, благоустройства, повышения уровня оказываемых услуг в здравоохранении, развитии сферы образования.

Он поблагодарил главу Лаишевского района Ильдуса Зарипова за оказанное доверие и возможность работать в сильной и слаженной команде.

«Я приложу максимум усилий, чтоб оправдать оказанное мне доверие, сделаю все от меня зависящее. Данное назначение является для меня большой честью и ответственностью», — подчеркнул Азат Нурмухаметов.

Ильдус Зарипов отметил, что за три года работы Азат Нурмухаметов, благодаря своим личным качествам, добился уважения жителей района, сумел реализовать ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни лаишевцев.

Азат Нурмухаметов родился в деревне Большие Метески Сабинского района 15 мая 1990 года. В 2013 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет, в 2018 году — аспирантуру Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

До назначения на пост главы исполкома Ранее работал замруководителя исполкома, замруководителя аппарата Совета Лаишевского района, замруководителя исполнительного комитета Тюлячинского района, директором Детско-юношеской спортивной школы единоборств «Ак Барс» в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, место на должность главы исполкома было вакантно с конца января этого года. Предыдущий руководитель Анатолий Новиков ушел с должности в связи с переходом на другую работу.