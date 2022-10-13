Главой госагентства недвижимости и земли Афганистана стал этнический татарин

Новый глава Государственного агентства недвижимости и земли Афганистана Маулави Абдул Али Омари – на фото в центре

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Правительство Афганистана назначило главой Государственного агентства недвижимости и земли Афганистана этнического татарина Маулави Абдул Али Омари.

«Он родом из провинции Фарьяб, имеет высшее светское и богословское образование. Сразу же после назначения Маулави Абдул Али Омари принял делегацию представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и Совета татар Афганистана. Мы поздравили с назначением уважаемого Маулави и переговорили о всестороннем развитии отношений между агентством, фондом и Советом», – рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Новому главе земельного агентства предстоит большая работа по приведению в порядок системы земельных кадастров. На данный момент почти 80% земельных сделок заключаются формально, без каких-либо документов, подтверждающих право собственности продавца. Поэтому в вопросе правовладения тем или иным земельным участком часто возникает неразбериха, а местные суды в отсутствии документальных подтверждений и выписок из реестра не способны эффективно разрешать подобные споры.

«Маулави Абдул Али Омари Татар назначен на очень значимую должность. Все вопросы касаемо государственных земель и недвижимости Афганистана теперь находятся под его ответственностью. Несмотря на то, что в стране сейчас очень нестабильная ситуация, в некоторых районах Кабула, цена одной сотки земельного участка достигает миллиона долларов США», – прокомментировал информацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.