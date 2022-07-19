Главой департамента образования провинции Афганистана стал потомок казанских татар
Указом губернатора провинции Саманган главой департамента образования назначен этнический татарин Фатхулла Атеф, сын Мохаммада Карима Татара.
«Фатхулла Атеф родом из уезда Руи-До-Аб, в котором проживает более 120 тысяч татар. Он один из представителей молодой плеяды татар Афганистана, которые стремятся получить хорошее образование. Недавно защитил степень доктора экономических наук», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.
По словам Фатхуллы Атефа, его первостепенной задачей на новом посту будет развитие профессионального и технического образования, и он готов перенять в этих сферах опыт Татарстана.
«Он является потомком казанских татар. Представители его рода занимались торговлей и предпринимательством в Узбекистане и Таджикистане. Но с приходом в страны средней Азии советской власти, а вместе с ней и Красной армии татарские купцы, опасаясь национализации и религиозных гонений, вынуждены были эмигрировать в соседний Афганистан. Таких семей среди афганских татар немало, и у каждой своя трагическая история», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.