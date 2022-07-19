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Татарский мир
19 июля 2022  14:42
Дмитрий Киселев

Главой департамента образования провинции Афганистана стал потомок казанских татар

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Главой департамента образования провинции Афганистана стал потомок казанских татар
Фото: ИА " Татар - информ"

Указом губернатора провинции Саманган главой департамента образования назначен этнический татарин Фатхулла Атеф, сын Мохаммада Карима Татара.

«Фатхулла Атеф родом из уезда Руи-До-Аб, в котором проживает более 120 тысяч татар. Он один из представителей молодой плеяды татар Афганистана, которые стремятся получить хорошее образование. Недавно защитил степень доктора экономических наук», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

По словам Фатхуллы Атефа, его первостепенной задачей на новом посту будет развитие профессионального и технического образования, и он готов перенять в этих сферах опыт Татарстана.
«Он является потомком казанских татар. Представители его рода занимались торговлей и предпринимательством в Узбекистане и Таджикистане. Но с приходом в страны средней Азии советской власти, а вместе с ней и Красной армии татарские купцы, опасаясь национализации и религиозных гонений, вынуждены были эмигрировать в соседний Афганистан. Таких семей среди афганских татар немало, и у каждой своя трагическая история», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

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