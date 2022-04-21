Главой центральной газеты Афганистана «Анис» стал афганский татарин Абдулла Хамед Татар

Фото: ИА " Татар - информ"

Правительство Исламского Эмирата Афганистан назначило главой государственной газеты «Анис», центрального печатного СМИ Афганистана, представителя татарской общины Абдуллу Хамеда Татара.

Абдулла Хамед Татар, сын Мухаммада Азима Татара, родом из провинции Саманган. Он является одним из талантливых писателей и поэтов молодого поколения афганских татар. Автор многочисленных книг, работал в различных местных газетах и журналах.

«Его публикации про нравственность, дружбу, ценность семейных отношений и культуру вызывали большой отклик у народа. Это назначение еще раз показало признание новыми властями высокого профессионализма и образованности представителей татарской нации», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого активно работает в Афганистане, Рустам Хабибуллин подчеркнул, что татары Афганистана были и остаются настоящими патриотами своей нации.

«Пройдя столько испытаний и добившись официального признания своей нации, они демонстрируют большие успехи, занимая правительственные должности и целеустремленно развивая свою культуру», — заметил он.

«Анис» — старейшая ежедневная афганская газета, выходящая на языках дари и пушту. Издание основано при короле Аманулле-хане 5 мая 1927 года. Сначала газета выходила один раз в две недели, но с 1931 года стала государственным информационным органом и стала выходить в ежедневном формате.