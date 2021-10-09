Главой Апастовского района избран Айрат Зиганшин

Сегодня Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин принял участие во внеочередном заседании Совета Апастовского муниципального района, основным вопросом повестки дня которого стали кадровые изменения. Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на работу в Высокогорский район, новым главой Апастовского района избран депутат муниципального совета, директор филиала ОАО «Сетевая компания» - Буинские электрические сети» Айрат Зиганшин.

«В настоящее время в ряде муниципальных районов происходят кадровые перестановки, и Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил мне переехать на работу в Высокогорский район», — рассказал Равиль Хисамутдинов, открывая заседание. Действующий глава Высокогорского района Рустам Калимуллин покидает свой пост в связи с избранием депутатом Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.

Равиль Хисамутдинов обратился к депутатам с просьбой о досрочном прекращении полномочий главы Апастовского района. Депутаты районного совета это решение поддержали. Фарид Мухаметшин поблагодарил Равиля Хисамутдинова за большую работу, благодаря которой Апастовский район стал одним из лидеров среди районов республики по ряду показателей.

«Наши муниципальные районы всегда славились своими руководителями, которые знают свое дело, решают поставленные задачи и вносят свой вклад в копилку авторитета родной республики, — подчеркнул Фарид Мухаметшин, — Апастовский район в числе муниципалитетов, которые заметно нарастили объемы производства в различных отраслях».

Глава парламента республики отметил, что в районе успешно реализуются «президентские» программы. «Вы активно работаете и по грантам, дворы в порядок привели, — сказал Фарид Мухаметшин, — уверен, новый глава, не снижая темпов, продолжит работу, тем более, что в районе уже есть слаженная команда».

Апастовский район за последние два года динамично вырос в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики и по итогам восьми месяцев этого года уверенно занимает 32 место (2019 г. — 38 место, 2020 г. — 44 место). С 2019 года по «президентским» программам построены 4 МФЦ, 2 модульных ФАПа, пожарное депо, 4 спортивные площадки, лыжная база в пгт. Апастово. Капитально отремонтированы 4 многоквартирных дома, 4 школы и 8 детских садов, 7 сельских домов культуры, здание ЦРБ, врачебная амбулатория, подростковый клуб, Апастовский аграрный колледж и общежитие. Обустроена набережная реки Табарка.

Сегодня же Фарид Мухаметшин вручил Равилю Хисамутдинову медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Кроме того, по предложению муниципальных депутатов Равилю Хисамутдинову было присвоено звание «Почетный гражданин Апастовского района».

Председатель Государственного Совета от имени Президента Татарстана предложил на должность главы Апастовского района кандидатуру депутата районного совета по одномандатному избирательному округу №8, директора филиала ОАО «Сетевая компания» - Буинские электрические сети Айрата Зиганшина.

В ходе тайного голосования его кандидатура была утверждена единогласно. «Представитель молодого поколения управленцев, энергичный, имеющий авторитет среди ветеранов и молодежи», — так Айрата Зиганшина характеризуют коллеги.

Айрат Зиганшин родился в пгт. Апастово, окончил Казанский государственный энергетический университет и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Большая часть его трудовой деятельности связана с сетевой компанией «Буинские электрические сети», Айрат Зиганшин прошел путь от электромонтера до директора филиала сетевой компании. Не понаслышке знаком с насущными проблемами апастовцев, профессионально разбирается в вопросах ЖКХ.

Фарид Мухаметшин пожелал избранному главе больших успехов и такой же согласованной работы, которой славится Апастовский район.