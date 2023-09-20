Главой Агрызского района РТ назначен Ленар Нургаянов

В Агрызе состоялась внеочередное заседание районного Совета, на котором депутаты единогласно избрали главу муниципалитета. Им стал Ленар Нургаянов, который до этого занимал пост руководителя исполкома Агрызского района. На этой должности он работал с 19 января.

В своем выступлении новоизбранный глава заявил, что намерен системно развивать Агрызский район и поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за оказанное доверие.

«В первую очередь я бы хотел сказать слова глубокой благодарности депутатскому корпусу, Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу за оказанное мне высокое доверие», — отметил Ленар Нургаянов.

В своем выступлении он также подчеркнул, что Агрызу была оказана помощь в замене 100% изношенных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальных сетей». Помимо этого, по поручению Раиса РТ куратором в системе теплового хозяйства назначена компания АО «Татэнерго», руководителем которой является почетный гражданин района Раузил Хазиев. Благодаря ему району оказана безвозмездная помощь по ремонту котельных на сумму 84 млн рублей.

«Никогда таких масштабных вложений в инженерную систему города еще не было. Вместе, объединив усилия, мы сможем достичь поставленной цели. Консолидация общества, включенность граждан в дела района, общая уверенность в наших силах являются определяющими для достижения успеха. И этого успеха мы обязательно добьемся», — отметил Ленар Нургаянов.

На мероприятие из Казани прибыли первый заместитель руководителя администрации Раиса Татарстана Ильнур Гарипов и депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, который выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

Ленар Нургаянов — уроженец Агрызского района. Окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Агрызском районе руководил исполкомом Елабужского района. Нургаянов получил большой опыт работы в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз» (дочерние компании ХК «Ак Барс»). Удостоен многих наград, в том числе почетных грамот Президента Татарстана, Минсельхозпрода РТ и главы Агрызского района.