Исполнение казанской казны в 2020 году составило 29 млрд рублей

Исполнение городского бюджета татарстанской столицы в 2020 году составило 29 млрд рублей. Об этом на шестой сессии Казгордумы озвучил руководитель Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

«Несмотря на сложности в экономике из-за распространения коронавируса, итоговые показатели бюджета за 2020 год превысили утвержденные параметры. При утвержденном бюджете в 24,9 млрд рублей его исполнение составило 29 млрд рублей», – отметил Мухаметшин.

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) и земельный налог в 2020 году принесли в казанскую казну 6 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно. В структуре налоговых доходов эти параметры заняли 58%.

«На налоги приходится 83% от налоговых и неналоговых доходов города. Основные источники поступление – НДФЛ (6 млрд рублей), земельный налог (3,5 млрд рублей), налоги на совокупный доход (2,7 млрд рублей) и другие», – сообщил спикер.

По словам Мухаметшина, другим крупным источником доходов казанской казны в прошлом году стали безвозмездные поступления.

«Межбюджетные трансферты составили 43% от общего объема доходов», – подчеркнул Ирек Мухаметшин.

По его словам, дополнительные поступления городского бюджета составили порядка 4 млрд рублей. Из них 695 млн рублей пришлись на налоговые и неналоговые доходы и 3,3 млрд рублей – на безвозмездные поступления.

