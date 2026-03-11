news_header_top
Общество 11 марта 2026 13:16

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Марсель Садыков
Фото: vk.com/gkb7kazan

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ стал Марсель Садыков. Нового руководителя коллективу больницы представил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее Марсель Садыков работал заместителем главного врача в казанской горбольнице №7.

Марсель Садыков окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. Он является потомственным врачом.

