Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков
Марсель Садыков
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ стал Марсель Садыков. Нового руководителя коллективу больницы представил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Ранее Марсель Садыков работал заместителем главного врача в казанской горбольнице №7.
Марсель Садыков окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. Он является потомственным врачом.