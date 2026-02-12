news_header_top
Общество 12 февраля 2026 17:39

Главным врачом Спасской ЦРБ Татарстана назначен Ринат Абдуллин

Фото: РКБ

Главным врачом Спасской центральной районной больницы Татарстана назначен Ринат Абдуллин. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Ринат Абдуллин родился в 1986 году. Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. В 2010-2023 годах работал врачом-нейрохирургом в больницах Казани.

Во время пандемии COVID-19 руководил клинико-экспертным отделом «Временного инфекционного госпиталя» РКБ, а с 2023 по 2025 годы был заведующим приемно-диагностическим отделением клиники.

