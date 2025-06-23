Главным врачом Нижнекамской ЦРБ назначили Сергея Мерясева
Главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы назначили Сергея Мерясева. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Минздрава РТ.
Сергей Мерясев начал свой трудовой путь в 1996 году терапевтом центральной районной больницы. Работал заведующим отделением, заместителем главного врача, в 2020 году возглавил Управление здравоохранения в Нижнекамске.
Его назначили главным врачом на время отсутствия Руслана Валеева, за которым сохраняется место работы.
«Татар-информ» рассказывал, что в апреле в Советском суде Казани арестовали главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева, которого обвиняют в превышении полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.
По версии следствия, главный врач Нижнекамской ЦРБ попался на махинациях с госконтрактами на поставку медицинского оборудования почти на 9 млн рублей. Следователь обратил внимание, что в преступной схеме могли участвовать неустановленные лица Минздрава РТ.