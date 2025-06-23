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Общество 23 июня 2025 11:09

Главным врачом Нижнекамской ЦРБ назначили Сергея Мерясева

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Главным врачом Нижнекамской ЦРБ назначили Сергея Мерясева
Фото: официальный сайт Минздрава РТ

Главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы назначили Сергея Мерясева. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Минздрава РТ.

Сергей Мерясев начал свой трудовой путь в 1996 году терапевтом центральной районной больницы. Работал заведующим отделением, заместителем главного врача, в 2020 году возглавил Управление здравоохранения в Нижнекамске.

Его назначили главным врачом на время отсутствия Руслана Валеева, за которым сохраняется место работы.

«Татар-информ» рассказывал, что в апреле в Советском суде Казани арестовали главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева, которого обвиняют в превышении полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

По версии следствия, главный врач Нижнекамской ЦРБ попался на махинациях с госконтрактами на поставку медицинского оборудования почти на 9 млн рублей. Следователь обратил внимание, что в преступной схеме могли участвовать неустановленные лица Минздрава РТ.

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