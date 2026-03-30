Главным ветеринарным врачом Высокогорского района назначен Ренат Хисматов

Ветеринарное объединение Высокогорского района возглавил Ренат Хисматов, опытный специалист с 22-летним стажем работы в сфере сельского хозяйства. Назначение на деловом понедельнике озвучил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Надеюсь на качественную, плодотворную работу на благо нашего района!» – заявил Равиль Хисамутдинов.

Ренат Хисматов родился 15 августа 1976 года в деревне Олуяз Мамадышского района Татарской АССР. В 1998 году он окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

За время профессиональной деятельности Хисматов работал технологом, заместителем по производству и главным зоотехником на различных сельскохозяйственных предприятиях, занимал руководящие должности в агрофирмах «Туган Як» и «Ак Барс-Агрыз», а также являлся генеральным и исполнительным директором ООО «Новая жизнь».

С 21 февраля 2024 года он исполнял обязанности главного ветеринарного врача Агрызского ветеринарного объединения.

В 13:00 назначено официальное представление Рената Хисматова коллективу ветеринарного объединения.