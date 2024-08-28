Главным редактором журнала «Ялкын» стала журналист «Татар-информа» Энже Габдуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Редакции журнала «Ялкын» представили нового руководителя. Им стала журналист татарской редакции «Татар-информа» и сайта «Интертат» Энже Габдуллина.

Нового главного редактора коллективу журнала представил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, который пожелал ей успехов в новой интересной должности.

«Это мой первый опыт в руководящей роли. Значит, пришло время расти, двигаться вперед. Айдару Саитгараевичу, Шамилю Мухаметовичу, Рамису Нурмухаметовичу, Ильназу Фаизовичу спасибо большое за оказанное мне доверие. «Ялкын» - авторитетная редакция с богатой историей. Я знакома с сотрудницами журнала. Уверена, что мы сможем работать в одной команде, и надеюсь на вашу поддержку», - поделилась Энже Габдуллина с корреспондентом «Татар-информа».

Прежний руководитель редакции журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин сегодня был представлен коллективу газеты «Ватаным Татарстан» на должности главного редактора.

Энже Габдуллиной 24 года, она родилась в 2000 году в селе Такталачук Актанышского района. Получила степень бакалавра и магистра в Высшей школе Журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Гелюза Ибрагимова