Главным призом «Игр долголетия. Жизнелюб» в Казани станет переходящий кубок

В Казани проходит спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» для татарстанцев в возрасте от 55 лет. Соревнования охватят восемь видов спорта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

Сначала в каждом районе проходят локальные соревнования, а затем лучших пригласят на финал. Главным трофеем станет переходящий кубок, который будет вручен району с наилучшими результатами.

«У нас уже состоялись соревнования по пяти видам спорта. Мы увидели, что двигаемся в правильном направлении. Люди активно проводят время, соревнуются, общаются. Мы смогли донести до взрослого поколения, что есть такие замечательные события, как спартакиада "Игры долголетия. Жизнелюб", тренировочный процесс. Время пришло, чтобы проводить такие мероприятия. Казань – спортивная столица, мы охватываем не только детей и профессиональных спортсменов, но и все слои населения. У спорта нет возраста. Основной посыл в этом», – добавил спикер.

В мае пройдет торжественное закрытие игр, состоится церемония награждения, будут обозначены планы на будущее, отметил Гарипов.

«У нас уже завершены соревнования по настольному теннису, плаванию, шахматам, волейболу и лыжным гонкам. Вскоре, 13 апреля, пройдет финал по дартсу. Уже завтра начнутся районные этапы по северной ходьбе. В конце апреля состоится турнир по футболу пять на пять, ГТО и бегу. У нас есть разделение по трем категориям для мужчин и женщин: любители, спортсмены и 70+. В каждой дисциплине разыгрываются по шесть комплектов медалей», – пояснил руководитель проекта «Игры долголетия. Жизнелюб» Рустам Багаутдинов.

К участию приглашаются все желающие, попадающие под возрастную категорию.

Ветеранское движение в спорте развивается активно по всему миру, и Казань не стала исключением. Этот проект стал востребованным в городе, поделился мнением председатель совета ветеранов общества «Динамо», ветеран спорта Александр Плюшкин.

«Я участвовал в церемонии открытия и был поражен тому, как активно люди зрелого возраста участвовали в параде, у них горели глаза. Сейчас очень активно идёт работа по привлечению к спорту. Созданы отличные условия, многие объекты предоставляют возможность бесплатно заниматься людям пожилого возраста. Это не может не радовать», – заявил он.