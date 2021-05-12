Главным государственным инспектором Татарстана по охране природы стал Айрат Шигапов

Занимавший ранее должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов стал первым заместителем министра экологии и природных ресурсов — главным государственным инспектором РТ по охране природы. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина республики сообщает пресс-служба ведомства.

Работавший с 2019 года первым замминистра — главным госинспектором РТ по охране природы Фаяз Шакиров в апреле 2021-го был назначен Руководителем Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Айрат Минимарсильевич Шигапов родился 17 августа 1990 года в городе Реже Свердловской области. В 2012-м окончил Уральский государственный университет путей сообщения (специальность «Инженерная защита окружающей среды», квалификация — «инженер-эколог») и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина («Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «экономист-менеджер»).

С 2012 по 2016 год — ведущий специалист-эксперт, начальник отдела экологического надзора Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. В 2016-м — консультант Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. С 2016 по 2018 год — заместитель начальника Центрального территориального управления этого республиканского ведомства.

В 2018–2019 годах — директор Корпоративного института КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева. С 2019 года — заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Кандидат биологических наук. Отмечен благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.